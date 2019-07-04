ИА «Ореанда-Новости» Парламент Исландии принял «закон о гендерной автономии», в соответствии с которым по фамилии человека не всегда можно будет определить, мужчина это или женщина.

Все традиционные исландские фамилии, по сути, представляют собой отчества. К имени отца (реже – матери) прибавляются – в зависимости от пола – либо «-сон» (сын), либо «-доттир» (дочь). Новый закон даёт возможность использовать третье окончание – «бюр» (ребёнок). Предполагается, что новым способом образования фамилии смогут воспользоваться те люди, которые не могут отнести себя к какому-либо полу.

Кроме того, по новому закону трансгендеры смогут изменять юридический пол исходя из гендерной идентичности без медицинских заключений и курсов лечения.