ИА «Ореанда-Новости». В России 22 августа отмечается День флага.



В честь этого праздника во многих городах страны проводятся различные мероприятия. В последнее время популярным стало проведение праздничных флешмобов.



В честь этого праздника во многих городах страны проводятся различные мероприятия. В последнее время популярным стало проведение праздничных флешмобов.

В этом году курсанты Академии государственной противопожарной службы Министерства чрезвычайных ситуаций организовали акцию на Поклонной горе в Москве рядом с Музеем победы. Будущие спасатели растянули полотно флага России в одну тысячу квадратных метров.



Участники акции двигались с огромным российским флагом по Площади Победителей, исполняя гимн страны.





Российский флаг гигантских размеров развернули также жители Владивостока.



Размер полотнища составил 10 на 15 метров, его участники акции пронесли по улицам города. В мероприятии приняло участие около 60 человек.





В Барнауле отмечать День флага начали танцевальным флешмобом. Жители Ярославля присоединились к акции «Флаг в каждом окне». Такой же флешмоб проходит ещё в 40 городах Российской Федерации.





В Нижнем Новгороде флешмоб в честь праздника устроили автомобилисты: машины цветов флага выстроились на парковке стадиона «Нижний Новгород».





Праздничные флешмобы проводятся в стране не только на суше, но и на воде. В Твери воспитанники Спортивной школы олимпийского резерва по видам гребли имени олимпийской чемпионки Антонины Серединой, а также представители спортивного клуба «Шторм» проплывут на двух лодках «Дракон» по реке Тверца – между лодками будет натянут семиметровый флаг Российской Федерации.





Флешмоб в честь Дня государственного флага проходит сейчас и в социальных сетях.



Граждане России присоединяются к акции «Собери цвета флага из подручных материалов». С таким хэштегом в сети Instagram россияне выкладывают фотографии российского флага, собранного из того, что есть под рукой.





Во всех городах страны 22 августа проходят патриотические концертные мероприятия, проводятся мастер-классы и читаются лекции.





Напомним, что национальный статус российский флаг приобрёл в 1991 году. 22 августа правительство РСФСР вынесло соответствующее постановление. Праздник национального стяга был узаконен в 1994 году. Цвета российского флага имеют символическое значение. Считается, что белый цвет национального стяга обозначает мир и чистоту, непорочность и совершенство, синий символизирует верность и веру, а красный – это цвет крови, пролитой за Отечество.