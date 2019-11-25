По словам Свищева, болельщики и клубы понимают все важность возобновления продажи пива на стадионах. Он заявляет о том, что, как только продажа пива на стадионах будет разрешена, у клубов появятся деньги, которые можно будет вкладывать в развитие детского спорта и инфраструктуры.Когда речь зашла о безопасности, депутат ответил, что в театрах, где разрешена продажа алкогольных напитков, никаких инцидентов не происходит. Свищев заявляет, что люди идут на стадионы совсем не для для того, чтобы выпить.