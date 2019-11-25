25.11.2019, 16:55
По словам депутата, в России хотят возвращения пива на стадионы
ИА «Ореанда-Новости» Предствителем Госдумы Дмитрием Свищевым было заявлено о поддержке всеми ведущими российскими футбольными клубами законопроекта, который разрешает продажу пива на стадионах. Об этом он рассказал агентству "Р-Спорт".
По словам Свищева, болельщики и клубы понимают все важность возобновления продажи пива на стадионах. Он заявляет о том, что, как только продажа пива на стадионах будет разрешена, у клубов появятся деньги, которые можно будет вкладывать в развитие детского спорта и инфраструктуры.
Когда речь зашла о безопасности, депутат ответил, что в театрах, где разрешена продажа алкогольных напитков, никаких инцидентов не происходит. Свищев заявляет, что люди идут на стадионы совсем не для для того, чтобы выпить.
По словам Свищева, болельщики и клубы понимают все важность возобновления продажи пива на стадионах. Он заявляет о том, что, как только продажа пива на стадионах будет разрешена, у клубов появятся деньги, которые можно будет вкладывать в развитие детского спорта и инфраструктуры.
Когда речь зашла о безопасности, депутат ответил, что в театрах, где разрешена продажа алкогольных напитков, никаких инцидентов не происходит. Свищев заявляет, что люди идут на стадионы совсем не для для того, чтобы выпить.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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