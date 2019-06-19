ИА «Ореанда-Новости» По окраинам Норильска на протяжении нескольких дней гуляет белый медведь, занесённый в Красную книгу, за хищником постоянно ведётся наблюдение. Об этом передаёт РИА Новости со ссылкой на ГУМВД РФ по Красноярскому краю.

Местные жители публикуют в соцсетях, как медведь прогуливается по городским улицам. Отмечается, что специалисты круглосуточно ведут за животным наблюдение, для обеспечения безопасности жителей принимаются все возможные меры – приближаться на расстояние ближе 30 метров к хищнику нельзя.

В Норильск прибыли эксперты, которые должны осмотреть медведя, установить его пол и состояние здоровья. После этого будет принято решение о том, что делать с хищником. Предполагается, что он будет либо отправлен в место естественного обитания в Арктику либо же помещён в красноярский зоопарк.