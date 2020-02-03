Всего было обнаружено более 2 тысяч случаев фальшивых прививок от гриппа, которые были сделаны московским детям.В 2018 году «Детская городская поликлиника № 11» по Москве приобрела вакцину с нарушениями правил вакцинации против гриппа и программы иммунопрофилактики.Общий ущерб составил более 532 тысяч рублей. Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении руководства московской поликлиники.