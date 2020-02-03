03.02.2020, 17:55
По завершению проверки о фальшивых прививках заведено уголовное дело
ИА «Ореанда-Новости». СК закончило проверку случаев фальшивых прививок. По полученным результатом было возбуждено уголовное дело. Всего было обнаружено более 2 тысяч случаев фальшивых прививок от гриппа, которые были сделаны московским детям.
В 2018 году «Детская городская поликлиника № 11» по Москве приобрела вакцину с нарушениями правил вакцинации против гриппа и программы иммунопрофилактики. Следователями было обнаружено около 2120 подложных записей в медкартах несовершеннолетних.
Общий ущерб составил более 532 тысяч рублей. Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении руководства московской поликлиники.
В 2018 году «Детская городская поликлиника № 11» по Москве приобрела вакцину с нарушениями правил вакцинации против гриппа и программы иммунопрофилактики. Следователями было обнаружено около 2120 подложных записей в медкартах несовершеннолетних.
Общий ущерб составил более 532 тысяч рублей. Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении руководства московской поликлиники.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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