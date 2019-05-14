14.05.2019, 17:55
Победа дочки Алсу в шоу «Голос» оказалась честной
ИА «Ореанда-Новости». Компания «СМС сервисы» представила результаты проверки голосования зрителей в финале шоу «Голос.Дети» на Первом канале.
В компании провели проверку и исключили возможность ошибок или махинаций с голосами. Отмечается, что атак хакеров в процессе голосования не было, а телефонные номера были зарегистрированы.
Подчёркивается, что накрутить голоса было невозможно, так как сообщения были получены от настоящих операторов связи из России. Таким образом, дочь Алсу Микелла Абрамова выиграла шоу по-честному, хотя в этом сомневались многие известные люди и рядовые телезрители.
Дополнение.
Глава компании Group-IB, которая проводит проверку итогов голосования в шоу "Голос. Дети", Илья Сачков опроверг информацию о том, что расследование не обнаружило доказательств фальсификации. Обнародование итогов расследования будет в конце мая.
В компании провели проверку и исключили возможность ошибок или махинаций с голосами. Отмечается, что атак хакеров в процессе голосования не было, а телефонные номера были зарегистрированы.
Подчёркивается, что накрутить голоса было невозможно, так как сообщения были получены от настоящих операторов связи из России. Таким образом, дочь Алсу Микелла Абрамова выиграла шоу по-честному, хотя в этом сомневались многие известные люди и рядовые телезрители.
Дополнение.
Глава компании Group-IB, которая проводит проверку итогов голосования в шоу "Голос. Дети", Илья Сачков опроверг информацию о том, что расследование не обнаружило доказательств фальсификации. Обнародование итогов расследования будет в конце мая.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
Комментарии