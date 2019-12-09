Логистический центр будет построен Почтой России вместе с ВТБ. Две организации зарегистрировали совместное предприятие под названием «Национальные Логистические Технологии», в которое будет инвестировано около 3 миллиардов рублей.Кроме закупке оборудования, будет заключён договор на гарантийное обслуживание.Новая техника позволит проводить обработку почтовых отправлений в количестве 2 миллионов за одни сутки. Оборудование поступит в Новосибирск в январе 2020 года.