09.12.2019, 22:40
Почта России начинает строительство нового логистического цента в Новосибирске
ИА «Ореанда-Новости». Почта России в январе 2020 года начнёт строительство нового логистического цента в Новосибирске, сообщает почтовая пресс-служба.
Логистический центр будет построен Почтой России вместе с ВТБ. Две организации зарегистрировали совместное предприятие под названием «Национальные Логистические Технологии», в которое будет инвестировано около 3 миллиардов рублей. Фирма «Национальные Логистические Технологии» произведёт закупку оборудования для нового новосибирского центра у АО «НЛТ» (китайского предприятия). Кроме закупке оборудования, будет заключён договор на гарантийное обслуживание.
Новая техника позволит проводить обработку почтовых отправлений в количестве 2 миллионов за одни сутки. Оборудование поступит в Новосибирск в январе 2020 года.
Логистический центр будет построен Почтой России вместе с ВТБ. Две организации зарегистрировали совместное предприятие под названием «Национальные Логистические Технологии», в которое будет инвестировано около 3 миллиардов рублей. Фирма «Национальные Логистические Технологии» произведёт закупку оборудования для нового новосибирского центра у АО «НЛТ» (китайского предприятия). Кроме закупке оборудования, будет заключён договор на гарантийное обслуживание.
Новая техника позволит проводить обработку почтовых отправлений в количестве 2 миллионов за одни сутки. Оборудование поступит в Новосибирск в январе 2020 года.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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