ИА «Ореанда-Новости». Глава следственного комитета Александра Бастыркин поделился статистикой об уголовных делах по экстремизму, которые были открыты в 2018 году. Со слов председателя СК, в России почти сотня учащихся школ и вузов являются фигурантами дел об экстремизме.

Бастыркин отметил, что чаще всего вербуют молодёжь совершать подобные правонарушения в закрытых группах в социальных сетях и закрытых чатах мессенджеров.

За прошлый год в России выявили 894 экстремиста, среди них относятся к молодёжи 282 человека, 99 являются учащимися школ и институтов.

Чтобы пресечь экстремизм среди молодёжи, Следственный комитет намерен продумать эффективные шаги, в том числе большое внимание уделяется мониторингу в интернете, где чаще всего идёт вербовка детей.

В суды в прошлом году поступило 504 уголовных дела об экстремизме, 116 – о терроризме.

Напомним, ранее в России смягчили уголовную статью об экстремизме в интернете. Инициатором выступил президент Владимир Путин. Правки в ч. 1 ст. 282 Уголовного кодекса вступили в силу в конце прошлого года.

Речь идёт о статье разжигания ненависти в социальных сетях и интернете. За первое правонарушение отменена уголовная ответственность. Если в течение года человек совершит повторное нарушение закона, будет возбуждено уголовное дело, в этом случае грозит до пяти лет лишения свободы.

Послабления были внесены на фоне множественных возбуждений уголовных дел прокуратурой в отношении пользователей соцсетей за лайки и репосты. Такая возможность возбуждать уголовные дела появилась у правоохранителей с 2017 года. Только в 2017 году за лайки и репосты в сети привлекли к уголовной ответственности 461 человека.

Путин заявил 7 июня, что ситуацию с лайками и репостами в сети не нужно доводить "до маразма и абсурда". После введения правок уже вынесенные приговоры по этой статье начали пересматривать с учётом правок.