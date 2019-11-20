Матвиенко отметила, что особенно её беспокоит низкая обеспеченность медицинскими кадрами в сельской местности, в малых городах и на труднодоступных территориях. При этом спикер Совфеда добавила, что с 2012 года в сёлах стало больше врачей на 21%, однако этого всё равно остаётся недостаточно.Матвиенко добавила, что вопрос нехватки медперсонала в сёлах решить за счёт оперативного создания эффективной системы целевой подготовки специалистов, которая будет отвечать не только сегодняшним требованиям, но и будущему.