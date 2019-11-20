20.11.2019, 16:23
Почти 500 населённых пунктов в России остаются без качественной медпомощи
ИА «Ореанда-Новости». Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что качественная медпомощь всё ещё недоступна жителям почти 500 населённых пунктов страны.
Матвиенко отметила, что особенно её беспокоит низкая обеспеченность медицинскими кадрами в сельской местности, в малых городах и на труднодоступных территориях. При этом спикер Совфеда добавила, что с 2012 года в сёлах стало больше врачей на 21%, однако этого всё равно остаётся недостаточно.
Матвиенко добавила, что вопрос нехватки медперсонала в сёлах решить за счёт оперативного создания эффективной системы целевой подготовки специалистов, которая будет отвечать не только сегодняшним требованиям, но и будущему.
Матвиенко отметила, что особенно её беспокоит низкая обеспеченность медицинскими кадрами в сельской местности, в малых городах и на труднодоступных территориях. При этом спикер Совфеда добавила, что с 2012 года в сёлах стало больше врачей на 21%, однако этого всё равно остаётся недостаточно.
Матвиенко добавила, что вопрос нехватки медперсонала в сёлах решить за счёт оперативного создания эффективной системы целевой подготовки специалистов, которая будет отвечать не только сегодняшним требованиям, но и будущему.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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