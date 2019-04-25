Отмечается, что индекс счастья россиян вырос на 2 пункта – до 75, тогда как прошлой весной он был 73 п. Во ВЦИОМе отметили, что показатель счастливого населения высок во всех социально-демографических группах.У россиян также спрашивали, много ли у них среди друзей и знакомых счастливых людей. Оказалось, что 52% граждан заявили, что их друзья «скорее» счастливы, чем нет.Среди главных причин счастья россияне назвали наличие семьи, хорошее здоровье, детей и хорошую работу. А вот несчастными граждан делает обстановка в стране, плохое материальное положение и проблемы со здоровьем. Всего в опросе приняли участие 1,6 тысяч человек.