25.04.2019, 16:47
Почти 90% россиян считают себя счастливыми
ИА «Ореанда-Новости». Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представил результаты опроса, согласно которому 86% граждан России считают себя счастливыми, пишет «Коммерсант».
Отмечается, что индекс счастья россиян вырос на 2 пункта – до 75, тогда как прошлой весной он был 73 п. Во ВЦИОМе отметили, что показатель счастливого населения высок во всех социально-демографических группах.
У россиян также спрашивали, много ли у них среди друзей и знакомых счастливых людей. Оказалось, что 52% граждан заявили, что их друзья «скорее» счастливы, чем нет.
Среди главных причин счастья россияне назвали наличие семьи, хорошее здоровье, детей и хорошую работу. А вот несчастными граждан делает обстановка в стране, плохое материальное положение и проблемы со здоровьем. Всего в опросе приняли участие 1,6 тысяч человек.
Отмечается, что индекс счастья россиян вырос на 2 пункта – до 75, тогда как прошлой весной он был 73 п. Во ВЦИОМе отметили, что показатель счастливого населения высок во всех социально-демографических группах.
У россиян также спрашивали, много ли у них среди друзей и знакомых счастливых людей. Оказалось, что 52% граждан заявили, что их друзья «скорее» счастливы, чем нет.
Среди главных причин счастья россияне назвали наличие семьи, хорошее здоровье, детей и хорошую работу. А вот несчастными граждан делает обстановка в стране, плохое материальное положение и проблемы со здоровьем. Всего в опросе приняли участие 1,6 тысяч человек.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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