ИА «Ореанда-Новости». Четверо подростков Берёзовска, обвиняемых в убийстве инвалида, получили наказание в виде лишения свободы на сроки от 8,5 до 9 лет и 9 месяцев. Информацию сообщили в СК РФ. Березовский городской суд признал подростков виновными.

По информации прокуратуры, четверо несовершеннолетних парней в возрасте от 14 до 16 лет, будучи пьяными, 9 августа прошлого года на территории гаражного кооператива встретили на улице ранее им незнакомого 20-летнего человека, у которого была инвалидность. Подростки обратились к нему с просьбой купить им сигареты, повели его через гаражи, где избили жертву, молодой человек умер на месте от травмы головы.

С ними была 13-летняя подруга, она снимала всё происходящее на камеру мобильного телефона. Девочку поместили на 1,5 года в центр временной изоляции.