ИА «Ореанда-Новости» Социологи «Левада-центра» установили, что 65 % российских семей не располагают никакими сбережениями. Данный показатель остаётся практически неизменным уже на протяжении 7 лет.

Накапливать средства способны лишь семьи, имеющие высокие доходы. По большей части они проживают в больших городах.

В среднем сумма сбережений составляет 140–219 тысяч рублей на семью. У половины накоплено не больше 56,5 тысяч рублей.

Специалисты также выясняли мнение российских граждан о том, благоприятное ли сейчас время для накоплений. 32 % респондентов полагают, что оно плохое, 38 % не определились с ответом,. 21 % считают его подходящим для сбережения денег. При этом лишь 11 % верят в то, что 2020 год в этом отношении будет лучше.

В соответствии с данными Росстата, в 2018 году только 3,7 % доходов россиян были направлены для сбережения. Это стало минимумом за последние два десятилетия.