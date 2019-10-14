ИА "Ореанда-Новости". Половина людей, которые прошли диспансеризацию, имеют хронические заболевания.

К такому выводу пришли в Минздраве. Диспансеризация проходила в 2018 году. По её результатам выяснилось, что 50% прошедших её имеют хронические заболевания. Это, практически 30 миллионов жителей России.

Министерство делит взрослых по группам здоровья. Первая (30%) состоит из в целом здоровых граждан. Вторую (20%) составляют люди с функциональными отклонениями. А к третьей и четвертой относятся те, у кого есть хронические заболевания. Это 50% проверившихся.

Среди детей показатель ещё выше. Хроническими заболеваниями страдают 56% детей, до 14 лет, а в возрасте от 15 до 17 лет – 55%.



