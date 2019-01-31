ИА «Ореанда-Новости». 30 января, в среду, «Почта России» представила в региональных отделениях свою новую модель управления, пишет издание «Коммерсантъ», ссылаясь на сообщение пресс-службы федерального предприятия.

Уже известно, что в «Почте России» будет выделено несколько основных блоков бизнеса. Это почтовый бизнес, государственно-социальные услуги, розничная торговля и сеть, электронная коммерция, финансовый и международный бизнес. Отдельный блок займётся вопросами персонала и безопасности.

Николай Подгузов, генеральный директор предприятия, сообщает, что эта реформа позволит «Почте России» войти в «пятёрку лучших почтовых и логистических операторов мира» (по показателям EBITDA, то есть чистой прибыли с учётом амортизации и различных списаний средств). План рассчитан на ближайшие пять лет, в течение которых, по мнению Подгузова, можно приблизиться к показателю выручки в размере 270 млрд рублей.

Руководитель «Почты России» заявил, что прежняя структура предприятия устарела, не соответствует требованиям современности. В настоящее время принято решение перейти к модели, в которой действует более 10 направлений. Каждое из таких направлений курирует заместитель генерального директора.

По информации, полученной от внутреннего источника, в «Почте России» намерены закрыть направление посылочного бизнеса. Функции этого направления разделят два блока - международного бизнеса и электронной торговли, ими будут руководить соответственно Денис Ильин и Алексей Скатин, который сегодня является первым замгендиректора. Сергей Малышев, ещё один заместитель руководителя и действующий куратор посылочного бизнеса, покинет предприятие, заявил источник. Кроме того, коммерческий директор Артём Переславцев, вероятно, перейдёт работать в «Яндекс».

В числе топ-менеджеров также оказался Артём Стёпин (прежде директор по развитию глобальной сети такси Gett в России), а Михаил Волков, замгендиректора по операционному бизнесу, станет куратором блока розничной торговли и сети. В «Почте России» официально не прокомментировали возможные назначения, перемещения и увольнения сотрудников.