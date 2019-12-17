17.12.2019, 00:42
Под частным домом в Ленинградской области обнаружили арсенал оружия
ИА «Ореанда-Новости». Под частным домом в Ленинградской области обнаружили арсенал оружия, сообщает издательство «Интерфакс».
Дом находится в Гатчинском районе под Санкт-Петербургом. В доме проживает многодетная семья. Сотрудниками правоохранительных органов был обнаружен склад оружия под домом. Всё найденное было изъято, следователи проводят расследование. Подробности по делу не уточняются.
Семья была эвакуирована из дома. В сети интернет появилось видео, снятое при проведении следственных действий. В месте инцидента проводится расследование сотрудниками правоохранительных органов, Росгвардии и МЧС.
Дом находится в Гатчинском районе под Санкт-Петербургом. В доме проживает многодетная семья. Сотрудниками правоохранительных органов был обнаружен склад оружия под домом. Всё найденное было изъято, следователи проводят расследование. Подробности по делу не уточняются.
Семья была эвакуирована из дома. В сети интернет появилось видео, снятое при проведении следственных действий. В месте инцидента проводится расследование сотрудниками правоохранительных органов, Росгвардии и МЧС.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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