Дом находится в Гатчинском районе под Санкт-Петербургом. В доме проживает многодетная семья. Сотрудниками правоохранительных органов был обнаружен склад оружия под домом. Всё найденное было изъято, следователи проводят расследование. Подробности по делу не уточняются.Семья была эвакуирована из дома. В сети интернет появилось видео, снятое при проведении следственных действий.