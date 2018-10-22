ИА «Ореанда-Новости». Трагедия произошла во время съёмок художественного фильма «Ильинские рубежи», эту военную драму снимают в Калужской области. Следственный комитет начал проверку по факту смертельного травмирования каскадёра.



Следственный комитет России начал доследственную проверку на съёмочной площадке, где снимался фильм о Великой отечественной войне. По предварительным данным, во время съёмочного процесса один из каскадёров был задавлен танком. Погиб под военной техникой 31-летний мужчина.

Съёмки проходили на территории недействующего аэродрома в городе Медынь Калужской области. Погиб житель Москвы.

– Сотрудники СК начали проверку по факту случившегося. По предварительным данным, в съемке сцены участвовали два танка. По сценарию танк должен был остановиться на расстоянии около трёх метров от каскадёра, но не остановился и совершил наезд, пострадавший скончался по дороге в больницу, – сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

По сценарию, в тот момент снимали сцены переправки немецких войск через мост. Речь идёт о фильме "Ильинский рубеж", где повествуется о геройстве и подвиге подольских курсантов.

Съёмки военной ленты начались в августе текущего года. Главный режиссёр фильма – Вадим Шмелев, генеральный продюсер – Игорь Угольников.

В фильме рассказывается о событиях Великой Отечественной войны, происходившие в октябре 1941 года возле города Юхнова в Калужской области, расположенного в 190 км от Москвы.

Единственный в России действующий танк Т- IV ранней модификации был доставлен на съёмочную площадку 15 октября, об этом свидетельствует сообщение на сайте кинопроекта. Его доставили из Музея техники Вадима Задорожного.

В описании к фильму сказано, что фильм о том, как курсанты получили приказ занять оборону на Ильинском рубеже и сдерживать фашистских захватчиков, пока не подойдёт подкрепление. Ценой собственной жизни они смогли сдерживать немцев 12 дней, несмотря на их численное превосходство. Курсанты не подпускали 12 дней врага к Москве.



