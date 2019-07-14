ИА «Ореанда-Новости» Пожарные ликвидировали возгорание в цехе по производству сои на масложировом перерабатывающем комплексе под Краснодаром. Об этом доложили в пресс-службе МЧС по Краснодарскому Краю.

С пожаром удалось справиться в 04.14 по московскому времени, локализовали горение пожарные бригады накануне в 20.04 мск. Площадь возгорания составила 1200 кв. м. В тушении пожара, которому присвоили повышенную степень сложности, участвовали 78 человек и 24 единицы техники РСЧС, а также 47 человек и 15 единиц техники от МЧС России.