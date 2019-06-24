ИА «Ореанда-Новости». На месте массовых расстрелов около Новгорода в период Великой Отечественной войны нашли останки 400 человек, пишет «Интерфакс».



Сообщается, что останки были найдены недалеко от посёлка Жестяная Горка в Новгородской области. Отмечается, что найдено много детей, в могиле также есть личные вещи, например, пуговицы и зеркальца. Однако пока не найдены предметы, которые могли бы опознать погибших.



В СКР рассказали, что исследования сейчас продолжаются, к ним присоединились эксперты из Минобороны. По окончанию поисковых работ, там будет возведён мемориал, который увековечит память новгородцев, погибших в годы оккупации.