Под Новосибирском произошло землетрясение магнитудой в 5,6 балла
ИА «Ореанда-Новости». Под Новосибирском зафиксировали сильное землетрясение.
Жители Новосибирской области проснулись в 8:05 утра по местному времени от подземных толчков. Несколько встревоженных горожан позвонили в службу спасения, опасаясь дальнейших разрушений.
Землетрясение произошло в 20 километрах от центра района. Магнитуда в эпицентре достигла 5,6 балла.
В некоторых населённых пунктах жители ощутили лишь отголоски. «Эхо» сейсмического события растянулось на 10 километров. Удалось обойтись без жертв.
Сейчас несколько групп обследуют зону землетрясения. Специалисты изучат здания и сооружения, которые попали в зону распространения толчков.
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