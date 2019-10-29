ИА «Ореанда-Новости». Под Новосибирском зафиксировали сильное землетрясение.

Жители Новосибирской области проснулись в 8:05 утра по местному времени от подземных толчков. Несколько встревоженных горожан позвонили в службу спасения, опасаясь дальнейших разрушений.

Землетрясение произошло в 20 километрах от центра района. Магнитуда в эпицентре достигла 5,6 балла.

В некоторых населённых пунктах жители ощутили лишь отголоски. «Эхо» сейсмического события растянулось на 10 километров. Удалось обойтись без жертв.

Сейчас несколько групп обследуют зону землетрясения. Специалисты изучат здания и сооружения, которые попали в зону распространения толчков.