ИА «Ореанда-Новости». В Оренбургской области случилось ЧП, на территории прошёл сильнейший ливень, который сильно подтопил территории – в местных водоёмах поднялся уровень воды, в итоге два человека утонули в собственном доме, так как не смогли быстро выбраться из помещения.



Дождь прошёл в нескольких районах и городских округах, сообщили в МЧС. Сам инцидент с гибелью людей произошёл 18 июля на территории Шарлыкского района. Эту информацию подтвердили в региональном управлении Следственного комитета.

Погибшими оказались двое супругов – пенсионеры. Вода пришла в дом резко и в кратчайшие сроки затопила жилище людей. Мужчина в этот момент был в гараже, а женщина находилась в доме. Следователи предполагают, что вода поднялась до крыши практически за полчаса. Люди не смогли покинуть дом. Всего было затоплено в этом районе пять зданий – четыре дома и одно отделение почтовой связи. Дом пенсионеров был первым на пути потока воды. Когда в дом прибыли сотрудники экстренных служб, уровень воды превышал 1,5 метра.

Елена Лапаева, руководитель пресс-службы правительства данной области, уточнила, что из-за сильных ливней обрушилась незаконно возведённая дамба гидросооружения, это привело к резкому подъёму воды и затоплению нескольких домовладений. Гибель двух людей официальный представитель также подтвердила. Елена Лапаева сообщила, что из частного домовладения в соседнюю деревню эвакуировали беременную женщину.

В данный момент правоохранительные органы занимаются проверкой случившегося и выясняют возможных виновных. Возбуждено уголовное дело по факту гибли 76-летней женщины и 78-летнего мужчины. Существует вероятность, что за халатность отвечать придётся местным чиновникам.

Всего на территории района выпало 17 мм осадков, сейчас водоснабжение, газоснабжение и энергоснабжение работает в штатном режиме, сообщает местное управление МЧС.

При этом в Оренбургской области создали оперативный штат, который следит за обстановкой, совместно сотрудничают различные дежурно-диспетчерские службы.



