ИА «Ореанда-Новости» . Сотрудники правоохранительных органов Пензенской области задержали мужчину, подозреваемого в убийстве таксиста и поджоге трупа вместе с автомобилем. Преступление произошло 5 марта, сообщает региональное СУ СКР.

Поздно вечером в районном центре Исса был найден сгоревший автомобиль, на сиденье которого обнаружили тело 61-летнего водителя. Специалисты установили, что мужчина погиб от ранения в грудь. Предположительно, орудием убийства была отвёртка.

В скором времени следователи задержали подозреваемого в совершении данного преступления жителя посёлка Пензенской области. Как оказалось, у подозреваемого произошёл конфликт с водителем такси, из-за чего он ударил таксиста в грудь, а позже поджог автомобиль вместе с телом, чтобы скрыть следы преступления.

Следователи завели уголовное дело по статье за убийство. Подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы в колонии строгого режима.