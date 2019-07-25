ИА «Ореанда-Новости» Сотрудники МЧС пресекли деятельность несанкционированного детского палаточного лагеря под Самарой. Об этом передаёт пресс-служба ведомства по региону.

Отмечается, что лагерь был организован одной из образовательных организаций в посёлке в Самарской области. В ходе проверки специалисты установили, что ряд необходимой документации по организации учреждения отсутствует.