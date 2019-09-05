Сообщается, что вертолёт Ми-8 хотел совершить жёсткую посадку, однако сделать её не получилось – он ударился о землю и загорелся.Заместитель правительства Саратовской области Роман Бусаргин сообщил, что в результате аварии никто не пострадал. В Минобороны потом рассказали, что экипаж смог быстро покинуть горящую машину, а пассажиров в ней не было.