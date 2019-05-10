ИА «Ореанда-Новости» Девятилетний мальчик погиб под песчаными завалами в городе Котовске Тамбовской области. По факту происшествия заведено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Об инциденте сообщает пресс-служба регионального СУ СК.

Тело мальчика в большой песчаной насыпи обнаружил местный житель. На теле ребёнка следы насилия отсутствовали. Сейчас ведётся расследование обстоятельств трагедии.