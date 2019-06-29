ИА «Ореанда-Новости». В пресс-службе Росгвардии рассказали, что начата служебная проверка в отношении заместителя командующего командующего Приволжским округом Росгвардии генерал-майора Евгения Березина.



Недавно его задержали на трассе под Владимиром в состоянии алкогольного опьянения. При этом генерал отказался проходить медосвидетельствование.



В пресс-службе отметили, что по результатам проверки в отношении военнослужащего может быть принято решение в соответствии с законодательством.