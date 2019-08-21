ИА «Ореанда-Новости». В Вологодской области возле населённого пункта Сойволовская Череповецкого района потерпел крушение вертолёт, пишет «МК».



В МЧС рассказали, что вертолёт задел линию электропередачи и упал в реку Суду. Отмечается, что машина упала на расстоянии около 15 метров от берега. Сейчас на глубине около трёх метров виден хвост вертолёта.



Спасатели сейчас ищут пилота и пассажира, которые находились на борту.