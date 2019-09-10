10.09.2019, 14:29
Подавляющее большинство россиян недовольно размером своей зарплаты
ИА «Ореанда-Новости» Интернет-сервис по поиску вакансий и подбору сотрудников «Работа.ру» провёл опрос об отношении сотрудников к собственной заработной плате.
Было выяснено, что размер зарплаты не устраивает подавляющее большинство граждан – 86 %. Довольны назначенным им жалованием лишь 4 % опрошенных. Каждый десятый затруднился дать ответ.Также было установлено, что за более высокую зарплату готовы больше работать 76 % россиян. 14 % сотрудников не согласны на это даже при увеличении вознаграждения за труд. 10 % участвующих в исследовании затруднились ответить.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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