ИА «Ореанда-Новости» Представители Росреестра сообщили, что начиная с 20 мая в Московской области начнётся поиск нарушений земельного законодательства при посредстве беспилотных летательных аппаратов.

Дроны будут собирать информацию о подмосковных дачах, после чего специалисты будут сравнивать полученные сведения с данными Единого государственного реестра недвижимости. Таким образом можно обнаружить, например, самовольное занятие земельного участка, его неиспользование или использование не по назначению.

Ранее аналогичные рейды предпринимались в Истринском районе Московской области, Тульской области и в Татарстане. Результаты оказались удовлетворительными. Предполагается, что к концу 2019 года подобные проверки будут проводиться на территории всей страны.