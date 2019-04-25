ИА «Ореанда-Новости». Чтобы напугать экс-мужа, жительница Клина в Подмосковье приставила нож к горлу ребёнка, рассказала уполномоченный по правам ребёнка по области Ксения Мишонова.

Ранее об инциденте информировало областное МВД. Данная семья уже и ранее привлекала внимание органов системы профилактики. Омбудсмен пояснила, что родители детей уже полгода не живут вместе, но отец регулярно встречается с детьми и помогает в их воспитании. Женщина во время последней встречи в порыве ревности потребовала от мужчины показать, с кем он приехал на встречу. Он отказался, чтобы напугать его и заставить это сделать, женщина приставила нож к горлу ребёнка.

Омбудсмен отметила, что дети обеспечены всем необходимым, ходят в детский сад, однако семье необходима помощь, чтобы они не подвергались опасности из-за конфликта родителей.