ИА «Ореанда-Новости» Руководитель центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимир Рубан, которого обвиняют в подготовке террористического акта в Киеве, выехал с территории Украины. По сведениям агентства UNN, он отправился в Польшу. Теперь он должен явиться в суд 7 мая.

Броварский районный суд Киевской области не успел продлить срок ареста депутата Верховной рады Украины Надежды Савченко и Рубана, который также находится под следствием по делу, прежде чем истёк срок ранее вынесенного судебного постановления суда. 22 апреля оба подозреваемых были освобождены. По закону прокуратура имеет право заявить в суд новое ходатайство об избрании Савченко и Рубану той или иной меры меры пресечения. Генеральный прокурор страны Юрий Луценко высказал мнение, что освобождение Савченко и Рубана свидетельствует о том, что украинская судебная система «тяжело больна».