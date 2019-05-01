ИА «Ореанда-Новости» Президент России Владимир Путин подписал закон, который изменяет систему расчёта доплат к пенсиям участников Великой Отечественной войны. В среднем выплаты станут больше на 9,5 тысяч рублей в месяц. Документ вступает в силу с 1 мая. Из бюджета будет выделено 950 миллионов рублей в 2019 году, до 1,42 миллиарда рублей – в последующие годы.

Ветераны сейчас получают увеличенные пенсии за счёт надбавок и возможности объединения выплат по старости и по инвалидности. В отношении бывших военнослужащих пенсионные выплаты рассчитываются исходя из денежного довольствия соответствующих категорий военных. В 2012 году денежное довольствие учитывалось в пределах 54 %, ежегодно показатель рос на 2 %, и теперь он достиг 72,2 %.

В соответствии с подписанным законом данные ограничения отменены в отношении солдат, принимавших участие в боевых действиях в составе действующей армии; награжденных медалью «За оборону Ленинграда»; инвалидов с детства вследствие ранения, контузии или увечья, полученных во время боев.

Закон о повышении пенсионных выплат для ветеранов войны был разработан в исполнение президентского указа о мероприятиях в связи с празднованием 75-й годовщины Победы.