ИА «Ореанда-Новости». Президент России Владимир Путин подписал закон об административном наказании для перекупщиков билетов на культурные мероприятия.



Соответствующие поправки внесли в КоАП. Госдума приняла их 18 декабря, а Совфед одобрил 23 декабря.



Штрафовать будут за нарушение требований к реализации и возврату билетов на культурно-зрелищные мероприятия, проводимые театрами, цирками, музеями, концертными залами, музыкальными и танцевальными коллективами, концертными организациями. Максимальный размер штрафов составляет не более пятикратной стоимости билета.