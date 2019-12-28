28.12.2019, 22:52
Подписан закон о штрафах за спекуляцию театральными билетами
ИА «Ореанда-Новости». Президент России Владимир Путин подписал закон об административном наказании для перекупщиков билетов на культурные мероприятия.
Соответствующие поправки внесли в КоАП. Госдума приняла их 18 декабря, а Совфед одобрил 23 декабря.
Штрафовать будут за нарушение требований к реализации и возврату билетов на культурно-зрелищные мероприятия, проводимые театрами, цирками, музеями, концертными залами, музыкальными и танцевальными коллективами, концертными организациями. Максимальный размер штрафов составляет не более пятикратной стоимости билета.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
Комментарии