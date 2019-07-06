ИА «Ореанда-Новости» Председатель правительства России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о проведении всероссийской диспансеризации взрослого населения в 2019–2020 годах.

6 мая начали действовать новые правила проведения диспансеризации. Было рекомендовано проводить её в отношении граждан старше 40 лет ежегодно. До этого действовала рекомендация о прохождении медицинского осмотра раз в 3 года для граждан всех возрастов – теперь она действует лишь для лиц в возрасте от 18 до 39 лет.

Предпенсионеры, как и ранее, смогут ежегодно брать для прохождения диспансеризации 2 дня. Сейчас сотрудники Минтруда и прочих профильных министерств и ведомств рассматривают вопрос о предоставлении 1 дня для прохождения медосмотра прочим категориям граждан.