ИА «Ореанда-Новости» . Старший механик задержанного в порту Измаил танкера Nika Spirit Сергей Карпов рассказал, как сотрудники Службы безопасности Украины пришли на борт судна с обысками. По словам моряка,и, кроме того,. «Когда зашли на судно — откуда пришли, сколько шли, где были, как сюда попали? Стандартные вопросы», - рассказал Сергей Карпов «РИА Новости».

Он отметил, что перемещение экипажа судна никто не ограничивал, а после беседы сотрудники СБУ заявили, что претензий к ним нет. Как отметил специалист, сначала моряки приняли визит украинских правоохранителей за шутку.

«Потом посмотрели — все серьёзно. Потом увидели, что отношение нормальное. Нормально себя вели, напряжения никакого не было», — пояснил он. Карпов добавил, что сейчас моряки хотят вернуться домой. Сам он намерен доехать до Новороссийска, отдохнуть, а потом искать другую работу. Механик добавил, что подобный инцидент случился с ним впервые за 40 лет работы в море.

Накануне 25 июля СБУ задержала в порту Измаил (Одесская область) российский танкер Nika Spirit. Его опознали как танкер Neyma и обвинили в блокировании украинских кораблей в Керченском проливе в ноябре 2018 года. По словам судовладельца, судно было куплено зимой.

Как рассказал источник в СБУ, моряков отпустили домой и они уже прилетели в Москву из Кишинёва. По его словам, члены экипажа танкера дали обязательство явиться на допрос, но могут свободно покинуть Украину, так как проходят свидетелями и не ограничены в перемещениях.

Напомним, 25 ноября 2018 года три корабля ВМС Украины вторглись в исторические территориальные воды РФ в Чёрном море. Они не реагировали на требования погранслужбы ФСБ остановиться, в итоге российским военным пришлось применить силу. В результате провокации корабли и 24 моряка были задержаны, возбуждено уголовное дело. При обыске на кораблях правоохранители обнаружили оружие и приказ скрытно прорваться в Азовское море. Всех моряков арестовали и отправили в Москву. В апреле срок предварительного расследования в их отношении продлили на четыре месяца — до 25 августа.