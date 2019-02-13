ИА «Ореанда-Новости» 17-летний молодой человек из Севастополя, находясь под воздействием наркотиков, принял своих родственников за демонов и напал на них с топором. Такую информацию сообщила городской уполномоченный по правам ребёнка Марина Песчанская в беседе с РИА Новости.

По её словам, подросток жил в неблагополучной семье, она отметила, что за семьёй необходим был надзор специалистов. Мальчик совершил преступлений, находясь под влиянием химических наркотиков, предположительно он употреблял вещество, которое более известно как «соли». В наркотическом опьянении ему казалось, что его родные являются демонами, которых он должен побороть.

Как сообщила Песчанская, молодой человек будет проверен на психолого-психиатрической экспертизе. Ранее подросток уже совершал правонарушения, он совершил кражу, однако, при этом он не состоял на учёте по неизвестным причинам.

Правоохранительные органы на данный момент пытаются связаться с отцом юноши.

Как сообщалось ранее, подросток из Севастополя напал на свою семью 31 января, в ходе конфликта она нанёс своим ближайшим родственникам смертельные удары топором. Затем злоумышленник попытался сбежать, однако был задержан правоохранителями. На месте убийства было найдено орудие убийства и другие улики.

Подростку предъявлено обвинение в убийстве двух человек.

Другие происшествия: В Москве на глазах у собственных детей убит режиссёр короткометражек Илья Тихонович. Со ссылкой на правоохранительные органы передаёт агентство городских новостей «Москва».

Как считает следствие, мужчину зарезал его знакомый в собственном доме в результате ссоры. В квартире находились пятеро детей убитого. Трагедия произошла в районе Аэропорта, злоумышленник попытался сбежать с места преступления, однако его лицо попало на снимки видеокамер. Вскоре правоохранители задержали подозреваемого, ему инкриминируют убийство.

Следственные органы проводят расследование происшествия, с детьми убитого работают специалисты, они должны находиться под контролем психологов.



