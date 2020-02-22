ИА «Ореанда-Новости». 15-летний подросток из Кандалакши Мурманской области пытался убить 11-летнего мальчика. Это не первый случай.

Попытки убить сверстника подозреваемый Кирилл Г. предпринимал уже не один раз. Как выяснилось, один из таких случаев закончился смертью малыша два года назад. Но доказать вину и привлечь к ответственности 14-летнего на тот момент подростка не получилось. Кирилл столкнул ребёнка с дамбы и наблюдал, как он тонет.

Кроме того, он жестоко избил, по крайней мере, шесть детей 2005-2008 года рождения.

В этот раз трагедии удалось избежать.11-летнего мальчика, которого избили до потери сознания, а потом закопали в снегу, нашли взрослые. Очевидцы вызвали скорую и ребёнка спасли.

Сейчас на Кирилла Г. заведено уголовное дело о покушении на убийство малолетнего.