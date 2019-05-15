ИА «Ореанда-Новости» Ученик 10 класса одной из школ в Кабардино-Балкарии сообщил о минировании школы, чтобы не писать итоговую контрольную. Об этом рассказали в региональном МВД

Подозреваемого задержали сотрудники правоохранительных органов. Ранее, как сообщили в ведомстве, в полицию поступило сообщение о том, что школа в селе Бедык заминирована. Учащиеся были незамедлительно эвакуированы из учебного заведения. На территории школы и вокруг здания опасных предметов обнаружено не было.

Следователи установили, что сообщение о минировании поступило с таксофона недалеко от школы, в ходе розыскных мероприятий был задержан подросток. Как добавили в МВД, десятиклассник сообщил о бомбе, чтобы не писать проверочную работу.