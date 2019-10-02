ИА «Ореанда-Новости». Правительство Хабаровского края оценило предварительный ущерб от паводка.

Капризы природы обойдутся властям региона в сумму около 2 миллиардов рублей. Об этом сообщило Правительство Хабаровского края. Ранее прогнозировали ущерб в 990 миллионов рублей, однако на край обрушился тайфун «Линлим». После его прихода увеличился урон, и соответственно выросла сумма ущерба.

В предварительные расчёты помимо уже полученного физического ущерба вошли также будущие затраты на выплату компенсаций пострадавшим гражданам. По оценкам, помощь с переездом понадобится 250 семьям.

В Хабаровском крае введён режим чрезвычайной ситуации. Уровень реки Амур в одном из городов края достиг отметки в 829 сантиметров, при критическом уровне в 650.