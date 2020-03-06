ИА «Ореанда-Новости» . Пропавшую два дня назад девочку нашли в доме похитителя в Костромской области. Ребёнка обнаружили в коробке для белья внутри дивана, сообщает областное СУ СКР.

Похищенного ребёнка нашли во время обыска в квартире 36-летнего подозреваемого. Девочку уже осмотрели врачи, её жизни и здоровью ничто не угрожает. В сообщении уточняется, что ребёнка передали родителям и психологу для дальнейшей диагностики состояния.

Следователи также задержали подозреваемого в похищении мужчину. Преступник напал на 8-летнюю ученицу местной школы, когда та возвращалась с занятий в городе Нея. Злоумышленник схватил девочку, затолкал её в багажник машины и отвёз в свой дом. Родители обратились к сотрудникам правоохранительных органов в тот же день, ребёнка искали полицейские и волонтёры.

В настоящее время специалисты готовят ходатайство об аресте подозреваемого.