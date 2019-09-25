При этом осужденный признаётся, что приговор суда его полностью устраивает.

Бизнесмен Денис Чуприков получил три года колонии строгого режима. Именно такое решение вынес Замоскворецкий суд города Москвы. Во время судебного заседания Чуприков объяснил причины своего поступка – похититель украл произведение, потому что хотел таким образом привлечь к себе внимания. Бизнесмен утверждает, что собирался вернуть картину обратно в стены Третьяковской галереи на следующий день после инцидента. Однако, этого он не успел сделать, так как его задержали сотрудники правоохранительных органов. Стоит отметить, что Денис Чуприков во время следствия полностью признал свою вину.

Своё наказание в виде трёх лет лишения свободы похититель назвал приемлемым. Однако, добавил, что хотел бы получить меньший срок, поэтому вынужден подать апелляцию. Кроме того, адвокат Чуприкова заявил, что его подзащитный оплатил стоимость восстановительных работ – это тринадцать тысяч рублей.

Напомним, что инцидент с похищением картины Архипа Куинджи из Третьяковки произошёл 27 января. Молодой человек вынес живописное полотно, причём проделал он это без особых трудностей – ему никто не пытался помешать. Сотрудники министерства внутренних дел Российской Федерации задержали подозреваемого уже на следующий день. Саму картину обнаружили в подвале дома, расположенного на территории Одинцовского района Подмосковья. Стоимость картины составляет двадцать миллионов рублей. В Третьяковской галерее заявили, что в настоящее время не знают, будут ли подавать иск о возмещении ущерба.