ИА «Ореанда-Новости». Суда и несколько вертолётов ищут людей, пропавших при прорыве дамбы.

По-прежнему пропавшими без вести считаются 13 человек. В поисковых работах задействованы Вертолёты Ми-8 и суда Госинспекции по маломерным судам. Также продолжается работа по оказанию помощи пострадавшим.

Тем временем Национальный союз страховщиков ответственности оценили выплаты семьям погибших. Сумма компенсационных выплат составит более 25 миллионов рублей. И это не окончательные данные, так как сумма будет увеличиваться, если появятся ещё погибшие или пострадавшие.

Путин также выразил соболезнования, а также распорядился предпринять все меры по оказанию помощи пострадавшему району. Кроме того, он поручил локализовать последствия обрушения дамбы и не допустить распространения последствий обрушения дамбы на другие районы.