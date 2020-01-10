ИА «Ореанда-Новости». Серия взрывов и пожар на НПЗ в Ухте стали причиной повреждения девяти колонн с нефтепродуктами.

Серия взрывов и пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Ухте повредили не менее девяти колонн с нефтепродуктами. О повреждениях колонн объёмом от 30 до 160 кубических метров сообщил представитель экстренных служб региона.

По данным источника, взрывы произошли на установке очистки дизельного топлива. Произошло возгорание, после чего последовала разгерметизация девяти колонн с нефтепродуктами.

Пожар начался на НПЗ ООО «Лукойл-Ухтанефтепереработка». Его площадь достигла 1 000 квадратных метров. В работе над ликвидацией возгорания принимали участие свыше ста человек, около 20 единиц пожарной техники. Пожар был потушен в 01:44 по московскому времени.