В двум часам дня пожарникам удалось полностью ликвидировать очаг крупного возгорания.

Пожар случился на территории завода под названием «Полимер-Пласт», расположенный на территории города Тюмени. По информации, предоставленной сотрудниками пресс-службы Министерства чрезвычайных ситуаций Российской Федерации по Тюменской области, площадь открытого возгорания составила около одной тысячи квадратных метров. Очаг возгорания находился в ангарном помещении завода. Ранее в средствах массовой информации прозвучала информация о том, что произошёл пожар на территории заводского ангара, расположенного по улице Бабарынка. Тогда речь шла о шестистах квадратных метрах, объятых открытым огнём.

По последним данным, к двум часам дня спасатели Министерства чрезвычайных ситуаций Российской Федерации по Тюменской области ликвидировали открытое горение на площади девятисот пятидесяти квадратных метров. Точная информация о пострадавших к настоящему времени не приводится, по предварительным данным, жертв нет. Отсутствуют и сведения о причинённых пожаром убытках.

Завод «Полимер-Пласт» занимается производством пенополистирола и производной от него продукции. К ней относится пенопластовые плиты, утепление труб, фасадный декор, а также изготовление нестандартных изделий (объёмные буквы, рекламные конструкции, декор и упаковка).