ОРЕАНДА-НОВОСТИ Чрезвычайное происшествие произошло в селе Мыркайском Курганской области вчера 20 мая. Борьба со стихией продолжалась спасателями всю ночь. Тушению мешал сильный ветер. Пожарным удалось отбить у огня не менее 100 домов, однако всё же пострадало 27 зданий, из них 14 были жилыми, в которых проживало 36 человек, в том числе четыре ребёнка . Как сообщается их разместили у родственников и друзей. Погиб 86-летний пенсионер, не имеющий сил выбраться из собственного горящего дома.

По предварительным данным причиной пожара мог стать поджёг сухой травы в соседнем Альменевском районе. До сих пор пожароопасная обстановка остается в соседних лесничих хозяйствах площадью более 100 гектар. Для борьбы с огнём выделено 55 сотрудников МЧС с 13 единицами техники. В место ЧС направлен вертолет Ми-8, для недопущения разрастания стихийного бедствия на соседние населённые пункты.

К месту чрезвычайной ситуации уже приехал губернатор Курганской области Алексей Кокорин. Глава поручил оказать из средств резервного фонда помощь всем пострадавшим, прошлой ночью, жителям. Так же пообещал лично курировать расследование причин пожара.

В районе происшествия работает оперативная следственная группа.

В минувшую неделю резко ухудшалась ситуация с природными пожарами в восточных регионах Российской Федерации. Только в период с 19 по 20 мая общая площадь возгорания увеличилась до десяти раз. Как сообщается в МЧС идет борьба с огнем на территории более 20 тысяч гектар. Полыхают леса в Забайкальском крае, Амурской области и Хабаровском крае. Так же МЧС напоминает о необходимости осмотрительного обращения с огнём, особенно в засушливую погоду. Соблюдения базовых норм безопасности поможет избежать в будущем таких трагедий, как в селе Мыркайском Курганской области.