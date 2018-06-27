ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Сегодня, 27 июня, в 22:14 по местному времени (20:14 по московскому), в здании киноконцертного театра «Космос» произошло возгорание.

Согласно источникам, в подсобном помещении кулинарии возник пожар. Загорелся утеплитель в вентиляционном коробе, размер охватываемой пожаром площади составил два квадратных метра. Из помещения в связи с задымлением было сразу эвакуировано четыре десятка человек. Про пострадавших пока ничего не сообщается.

К месту происшествия были стянуты люди и техника пожарно-спасательного гарнизона Екатеринбурга - семьдесят три человека личного состава и семнадцать позиций пожарной техники. С возгоранием пожарные справились достаточно быстро, огонь был потушен уже через двадцать минут. Причина возгорания еще не выявлена.

Это не первый случай в киноконцертном театре «Космос» - осенью, 4 сентября 2017 года уже был случай возгорания, когда Денис Мурашов за рулем автомобиля УАЗ протаранил здание. Позже выяснилось, что православный нарушитель общественного порядка сделал это из-за ненависти, в знак протеста против широко известного фильма «Матильда» кинорежиссера Алексея Учителя, собравшего множество обвинений как картина, не соответствующая моральным устоям.

После того, как мститель въехал на автомобиле в здание, он совершил его поджог. Общий ущерб оценивается в круглую сумму: два десятка миллионов рублей. После происшествия Марушов, по решению суда, был отправлен в психиатрическую лечебницу на принудительное лечение.