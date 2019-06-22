ИА «Ореанда-Новости». В Рязанской области вследствие высокой температуры учащаются случаи лесных пожаров. Сотрудники МЧС продолжают работу по ликвидации огня и последствий.

Лесной пожар не удалось на данный момент потушить. Поэтому комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на заседании обсудила дальнейший план.

В первую очередь установили необходимость обеспечить безопасность местным жителям, которые находятся вблизи очага возгорания. Для ликвидации огня была задействована авиация и тяжёлая инженерная техника. Проводится разведка с воздуха с помощью беспилотных устройств.