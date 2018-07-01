ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Ликвидирован пожар в гостинице города Анапа. Пресс-службой ГУ МЧС по Краснодарскому краю предварительно сообщается, что пострадавших не обнаружено.

В 9:02 утра 1-ого июля в пожарное отделение поступил сигнал о возгорании в гостевом доме на улице Песчаной. Сообщается, что пожар возник на четвертом этаже, который является мансардой.

Площадь поражения огнем составила двести пятьдесят квадратных метров, из здания было срочно эвакуировано девяносто шесть человек. В 9:31 огонь был локализован, в пятнадцать минут одиннадцатого по Москве - полностью потушен пожарно-спасательным гарнизоном.

В ликвидации огня были задействованы двадцать четыре человека и шесть единиц спецтехники. Причины возгорания пока не известны и разъясняются.

За день до этого, 30 июня, был потушен пожар на бывшем бумажном заводе под Калининградом. Там, в городе Советск, огонь распространился на площадь размером примерно в три с половиной тысячи квадратных метров.

29 июня днем на площади бывшего целлюлозно-бумажного завода случилось возгорание. Сначала участок поражения огнем составил двести квадратных метров, но он быстро разросся до практически трех с половиной тысяч. Площадь самого бывшего завода составила около трехсот метров, а остальное - открытое пространство-склад отходов производства.

Итоговые цифры происшествия - сто тринадцать человек из пожарного гарнизона и тридцать три единицы спецтехники. Из них восемьдесят восемь человек и двадцать четыре единицы техники от МЧС.

"Специалистами ГУ МЧС приняты меры по ликвидации последствий пожара в цеху по производству бумажных изделий на Заводском переулке в городе Советске", - сообщает региональная пресс-служба ГУ МЧ. Пострадавших в результате пожара нет.

Для ликвидации возгорания прибыл вертолет Ка-32, совершивший двадцать восемь сбросов воды. Также был использован пожарный поезд из Черняховска. Пожар был локализован в половину девятого по московскому времени, а в течение ночи специалисты продолжали проливать зону поражения, чтобы исключить повторного возгорания возможных маленьких очагов.