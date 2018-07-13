ИА «Ореанда-Новости». Американских пожарных-волонтёров обвиняют в поджогах множества лесов в Северной Каролине, США. Задержаны десять человек разных возрастов.

Правительство штата Северная Каролина задержало пожарных-волонтёров и предъявило им обвинения во множестве поджогов заброшенных домов и лесов. Шериф округа Робсон Кеннет Сили отрапортовал, что все подозреваемые были арестованы десятого июля. В поджогах обвиняются десять человек разной возрастной категории: от семнадцати до сорока двух лет. Эти люди на добровольной основе сотрудничали с экстренными службами.

Пожарных задержали после того, как расследовали многочисленные случаи поджогов неэксплуатируемых зданий и лесов Америки. По словам шерифа, расследование продолжалось в течение года, а сами поджоги длились уже два года на регулярной основе. Среди задержанных находятся даже должностные лица: экс-офицер полиции штата, работник из департамента исполнения наказаний, а также сотрудники пожарных отделений.

Всего задержанных обвиняют в девяноста случаях поджогов. Кеннет Сили сообщил, что, возможно, эти задержанные совершали поджоги в течение даже не одного года. При этом на противостояние возникающим очагам было потрачено большое количество денежных средств - сотни тысяч долларов.

Брайан Тейлор, начальник пожарного отделения Северной Каролины, сообщил, что он и его подчинённые будут сотрудничать с расследованием. Он также дополнил, что это уже далеко не первый случай за весь его длительный рабочий стаж, когда пожарные сами же устраивают поджоги. Но под сомнения ситуацию ставит тот факт, что на этот раз получается слишком много подозреваемых.

Вместе с этим Стив Бритт, глава пожарного управления поселения Оррум, удивился такому повороту событий. Мужчина утверждает, что этим сотрудникам очень нравилась своя работа, и они не могли совершать подобные действия.

Также ситуацию прокомментировал Энтони Томпсон, представитель управления окружного шерифа. Он сообщил, что из-за поджогов никто не пострадал, но расследовать дело всё равно будут продолжать. Мужчина также не исключает, что, возможно, будут и новые аресты.