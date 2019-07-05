ИА "Ореанда-Новости" На столичных стройках зафиксирован спад количества возгораний. Такой вывод сделали специалисты, проанализировав статистику пожаров за первое полугодие текущего года.

По информации, предоставленной председателем Мосгосстройнадзора Олегом Антосенко, в период с января по июль этого года на объектах капитального строительства города Москвы зафиксировано 26 случаев возгорания. По сравнению с первым полугодием прошлого года количество пожаров достигло 29 единиц. Стоит отметить, что речь в данном случае идёт о стройках, подведомственных Мосгосстройнадзору. Что касается количества пострадавших при пожарах, то в вышеуказанный период таких случаев не было, в отличие от прошлого года, когда два человека погибло, один пострадал.

Специалисты Управления пожарного надзора регулярно проверяют строительные объекты в целях выявить соблюдение требований пожарной безопасности. Таких объектов в этом году было 1983. Помимо жилых домов, пожарный надзор проверил и здания общественного назначения, среди них: центр художественной гимнастики в Олимпийском комплексе «Лужники» и Московский драматический театр им. К.С. Станиславского, а также вокзалы, школьные учебные заведения, детские сады. По результатам проверки выяснилось, что не все собственники зданий соблюдают требования пожарников. Так было возбуждено 379 дел об административных правонарушениях, общая стоимость денежных штрафов которых достигла свыше двенадцати миллионов рублей.

Среди наиболее распространённых правонарушений значатся: игнорирование требований соблюдения габаритов эвакуационных путей и выходов из здания, использование материалов, обладающих горючими свойствами, неверный алгоритм установления систем автоматической пожарной сигнализации и пожаротушения и другие.