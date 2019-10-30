Вайолет критично высказалась о своих поклонниках. Певица сказала, что концерт вызвал у неё смешанные чувства. Фанатов, кричавших "Русские, вперёд!", артистка назвала представителями движения, схожим с американским движением MAGA ("Сделаем Америку великой снова"). Напомним, что этим лозунгом пользуется Дональд Трамп. По словам певицы, она не поддерживает такие акции.Ранее в сети разместили ремикс трека Тессы Вайолет, в припеве которого звучат слова "Русские, вперёд!".Певица заявила, что её печалит и обеспокоил тот факт, что не все её поклонники, пришедшие на концерт, чувствовали себя там в безопасности.