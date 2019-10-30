30.10.2019, 11:19
Поклонники американской певицы на её выступлении скандировали "Русские, вперёд!"
ИА «Ореанда-Новости»Певица из США Тесса Вайолет приехала в столицу России, чтобы выступить с концертом. Во время её выступления, проходившего в Москве, звучал со стороны зрительского зала неоднократно лозунг "Русские, вперёд!".
Вайолет критично высказалась о своих поклонниках. Певица сказала, что концерт вызвал у неё смешанные чувства. Фанатов, кричавших "Русские, вперёд!", артистка назвала представителями движения, схожим с американским движением MAGA ("Сделаем Америку великой снова"). Напомним, что этим лозунгом пользуется Дональд Трамп. По словам певицы, она не поддерживает такие акции.
Ранее в сети разместили ремикс трека Тессы Вайолет, в припеве которого звучат слова "Русские, вперёд!".
Певица заявила, что её печалит и обеспокоил тот факт, что не все её поклонники, пришедшие на концерт, чувствовали себя там в безопасности.
Вайолет критично высказалась о своих поклонниках. Певица сказала, что концерт вызвал у неё смешанные чувства. Фанатов, кричавших "Русские, вперёд!", артистка назвала представителями движения, схожим с американским движением MAGA ("Сделаем Америку великой снова"). Напомним, что этим лозунгом пользуется Дональд Трамп. По словам певицы, она не поддерживает такие акции.
Ранее в сети разместили ремикс трека Тессы Вайолет, в припеве которого звучат слова "Русские, вперёд!".
Певица заявила, что её печалит и обеспокоил тот факт, что не все её поклонники, пришедшие на концерт, чувствовали себя там в безопасности.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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